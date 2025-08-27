План «Б»: Зеленского ждут тяжелые дни

Кремль планирует привести в действие жесткую стратегию победы. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на сообщения инсайдеров в Telegram-каналах, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов представил президенту России Владимиру Путину план «Б» по решению вопроса с Владимиром Зеленским.

План «радикален» и фактически является частью устранения президента Украины в случае провала переговоров. Он должен заставить Зеленского прожить последние дни на посту в страхе и ожидании российских ударов по нему.

Для этого российские разведчики должны получить точные данные о всех передвижениях политика, а по его местам пребывания будут регулярно наносится точечные удары с целью поражения военных целей.

«Владимира Зеленского ждут самые жуткие дни в его жизни. Вот и все — капитуляция», — отмечают источники.

Цель плана «Б» — принудить Зеленского к капитуляции под угрозой ежедневного давления и личной опасности или добиться его устранения. Тогда на Украине может появиться более прагматичное правительство.