Генерал назвал возможное место запуска дронов по Ростову-на-Дону

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что дроны в сторону Ростова-на-Дону могли запустить украинские агенты, вышедшие в Азовское море под видом рыбаков. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 27 августа над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников. Над Ростовской областью ПВО перехватила 15 дронов.

Попов отметил, что Ростовская область расположена рядом с Азовским морем и побережьем Черного моря. По мнению генерал-майора, Украина не смогла бы направить беспилотники через Керченский пролив.

«А вот выйти в Азовское море под видом рыбаков, использовать свои лодки и сети <…>… Могли вывезти катапультную установку и запустить. Скорее всего, это были самолетного типа беспилотники», - предположил Попов.

В администрации Ростова-на-Дону сообщили РИА Новости, что повреждения после атаки беспилотников получили одиннадцать домов. На крыше четырехэтажного многоквартирного дома произошел пожар, в результате никто не пострадал.