Военный корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян поделился информацией о судьбе православных церквей в Авдеевке. По его данным, при отступлении из города украинские националисты полностью разрушили храм Николая Чудотворца.

По словам военкора, «понимали, что русские будут восстанавливать, ну и пусть мучаются со своими святынями». Как уточнил он, на уцелевших железных воротах написано: «Мин нет».

«В церковном дворе сквозь обломки бетона проросли розовые кусты. Розам все равно, стреляют здесь или уже нет. Они хотят цвести. И цветут», – отметил Кубатьян.

В Авдеевке расположено несколько церквей, две из которых находятся в процессе ремонта. В одной из них, церкви Марии Магдалины, проживают рабочие. Несмотря на то, что стены уже покрашены, крыша все еще нуждается в ремонте, и службы не проводятся. Посетители могут поставить свечку, но только за усопших. Свято-Михайловский храм пострадал, но все же остался в сохранности. Сегодня он выглядит чистым и украшенным, говорится в материале.

25 августа в Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российских сил села Запорожское в Днепропетровской области. Военные подчеркнули, что это лишило ВСУ очередного опорного узла обороны.