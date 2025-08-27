Военнослужащий ВС РФ с позывным «Бульдог» заявил, что ВСУ планировали устроить диверсии, подбросив отравленную провизию российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Александро-Шультино и Катериновка в ДНР. По словам собеседника РИА Новости, на оставленных позициях ВСУ в Александро-Шультино были найдены бутылки и печенья, предположительно, украинского производства, но сделанные «под российские».

«Мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Противник маскировал все бутылки под наши, чтобы наши люди, наши бойцы все это без страха брали», - рассказал военный.

Он отметил, что на телефонах, изъятых у солдат ВСУ, оказалась видеозапись подготовки бутылок с отравленной водой и их маскировки под воду российского производства.

Ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ скидывают бутылки с отравленной водой с беспилотников и минируют территории в Серебрянском лесничестве в ЛНР.