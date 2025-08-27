Концерн «Калашников» анонсировал запуск производства дронов от народного ВПК

АО «Калашников» анонсировал запуск производства дронов на мощностях концерна с разработчиком FPV-дронов ООО «Архангел».

© ОАО "Концерн "Калашников"

«Архангел» будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Калашников» с «Архангелом» планируют готовить операторов для работы с БЛА и инструкторский состав.

Ранее сообщалось, что экспорт российских БПЛА может достичь $12 млрд в год.