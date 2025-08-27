В Европе испугались одного действия США по Украине

Европейские страны опасаются отправлять свои военные контингенты на Украину, поскольку опасаются, что США могут в любой момент прекратить с ними обмен разведывательными данными.

Такое мнение выразил эксперт брюссельского аналитического центра The European Policy Centre Пол Тейлор в своей статье для The Guardian.

«Правительства стран Европы, думающие над тем, стоит ли им направлять сухопутные войска, военно-воздушные, военно-морские силы, средства противоракетной обороны или инструкторов для поддержки Украины после завершения конфликта, не уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные», — указал эксперт.

Тейлор отметил, что некоторые европейские лидеры сталкиваются с политическими и экономическими трудностями внутри своих стран, так как пытаются увеличить военную и финансовую поддержку Украины, а также разработать надежные гарантии безопасности. Однако он выразил сомнение, что Европа сможет это сделать, поскольку она «не обладает достаточным для этого потенциалом без надежной поддержки Вашингтона».

FT: США изменили позицию в сфере помощи Украине

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в частных разговорах чиновники Европейского союза (ЕС) признают, что любое потенциальное размещение контингентов на Украине потребует поддержки Вашингтона, который будет «контролировать и защищать европейские войска».