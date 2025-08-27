В Европе испугались одного действия США по Украине

Европейские страны опасаются отправлять на Украину свои войска из-за того, что США могут в любой момент прекратить с ними обмениваться разведданными. Об этом сообщил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке в британской газете The Guardian. "Европейские правительства не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные, данные наблюдения", — сообщил эксперт. Тейлор также указал на то, что европейские лидеры сталкиваются с политическими и экономическими проблемами внутри своих стран из-за увеличения военной поддержки Киева и разработки плана по предоставлению гарантий безопасности Украине на послевоенный период. Эксперт усомнился, что Европа сможет "обеспечить какое-либо прекращение огня", поскольку без США не обладает ни политическим, ни военным потенциалом для сдерживания России. До этого глава Ассоциации вооруженных сил Германии полковник Андре Вюстнер подсчитал, что крупные страны из "коалиции желающих", включая ФРГ, Францию и Великобританию, должны отправить на Украину десятки тысяч военных для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, в этом вопросе не удастся ограничиться штабными офицерами или небольшими подразделениями. Вюстнер считает, что нужно полноценное военное присутствие, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и обеспечить безопасность украинского государства.