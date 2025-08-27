Китай представит новое оружие против дронов

Китай продемонстрирует новое микроволновое оружие против дронов на параде в Пекине. Об этом сообщает «Царьград».

Парад состоится 3 сентября, в день 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, на площади Тяньаньмэнь. Армия впервые продемонстрирует три образца высокомощного микроволнового (HPM) оружия. Об испытании схожих разработок СМИ сообщали в январе 2025 года.

Подобные системы излучают мощные микроволновые импульсы — они способны эффективно выводить из строя электронику беспилотников и уничтожать рои дронов на расстоянии до нескольких сотен метров. Установки предназначены для ближней обороны военных баз и инфраструктуры от массовых атак дешевых БПЛА.

Напомним, что в июне китайские СМИ сообщили о создании нового оружия для уничтожения электросетей. Речь идет о графитовой ракете. Она содержит в себе 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются при ударе об поверхность. В воздух при этом поднимаются тонкие углеродные нити, которые вызывают замыкание в высоковольтных энергосистемах.