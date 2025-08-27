Армия Швеции отработала применение БПЛА в условиях, схожих с украинскими

Вооруженные силы Швеции отработали применение беспилотных летательных аппаратов в ходе учений Baltic Trust в Латвии в «условиях, схожих с украинскими». Об этом сообщила пресс-служба королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время учений Baltic Trust в Латвии союзники по НАТО отрабатывали алгоритмы выявления, подавления и борьбы с дронами в условиях, имитирующих вооруженный конфликт на Украине.

Швеция вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года. Сегодня власти королевства активно увеличивают оборонные расходы, увеличивают количество вооружений и планируют повысить численность своих ВС. В период с 2025 по 2030 год министерство обороны Швеции намерено выделить крупную часть ресурсов на ремонт, модернизацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств противовоздушной обороны и предметов снабжения.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что страна значительно повысит расходы на оборону, и назвал это самым масштабным переоснащением ВС со времен холодной войны.