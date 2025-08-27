Комбат ВСУ предложил начать мобилизовать украинок с 18 лет

Командир батальона ВСУ «Днепр 1» Юрий Береза в эфире телеканала «Киев 24» предложил начать мобилизовать украинок с 18 лет.

«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней – это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех», — цитирует его РИА Новости.

Также он предложил поразить в правах всех уехавших за границу украинцев. В частности, он предложил запретить им вести бизнес, занимать госдолжности и т. д.

По его словам, 18-летних не обязательно отправлять прямо сразу на фронт.

Ранее в Одессе полицейские задержали попавшего в ДТП мужчину и увезли его в ТЦК.