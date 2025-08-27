Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать северо-запад Луганской народной Республики (ЛНР) боеприпасами с пластиковой шрапнелью. Такие поражающие элементы сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентген-снимках, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, пластиковые поражающие элементы содержатся в огромном количестве в боевой части снаряда, которые крайне тяжело найти с помощью рентгеновского излучения, рентгеновских снимков, либо же с помощью магнитов.

Кроме того, Мирошник отметил, что на Лисичанском направлении обнаружены осколки из заряда нового вида — с острыми краями, которые заложены в боевую часть ударного заряда. Подобные осколки, несмотря на то, что они металлические, невозможно и извлечь, так как они проникают глубоко в тело человека и наносят » максимальный ущерб».

До этого Мирошник заявил, что Украина увеличила с 300 до 430 число ударов по гражданским объектам России после саммита на Аляске.