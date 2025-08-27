Израиль заявил о ликвидации главы аппарата безопасности ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали главу аппарата безопасности радикального движения ХАМАС на западе Газы Махмуда аль-Асвада. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Самолет ВВС Израиля нанес удар и уничтожил террориста Махмуда аль-Асвада, возглавлявшего аппарат безопасности ХАМАС в западной части Газы", - говорится в заявлении.

По данным армейской пресс-службы, аль-Асвад "являлся ключевой фигурой в аппарате безопасности" движения ХАМАС и "служил важным источником информации для террористической организации".