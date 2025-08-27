Раскрыта роль высотки в готовящейся атаке на военный аэродром в России

ФСБ России задержала агента СБУ, который планировал установить модуль навигации для атак беспилотников на военный аэродром в Энгельсе. 35-летний волгоградец был завербован украинскими спецслужбами в обмен на получение гражданства Украины. Кураторы поручили ему арендовать квартиру и купить сумку доставщика. После прохождения подготовки в Киеве он приехал в Саратовскую область для выполнения диверсионного задания, но был задержан силовиками.