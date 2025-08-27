Страны Европы введут силы НАТО на Украину без одобрения Соединенных Штатов, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

«В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, соответствующее решение спровоцирует начало новой мировой войны.

Малинен полагает, что для достижения мира на Украине нужен разгром режима Владимира Зеленского и его вооруженных сил.

18 августа президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров Европейского союза. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые страны Европы собираются предоставить при координации с Соединенными Штатами.

На следующий день Трамп сделал заявление, что Франция, ФРГ и Великобритания хотят разместить военный контингент на Украине. При этом американских войск, по словам хозяина Белого дома, там не будет.