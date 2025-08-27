Штурм Камышевахи и рывок в Юнаковке: новости СВО к утру 27 августа

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Красноармейском и в Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 27 августа.

Операция «Ланцета»

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил мобильный пункт управления дронами ВСУ с личным составом в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время планового облета правого берега Днепра оператор разведывательного дрона ZALA заметил передвижение техники и солдат ВСУ вдоль лесополосы.

Координаты были переданы операторам барражирующего боеприпаса «Ланцет». Спустя десять минут дрон-камикадзе подняли в небо и он уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками.

Операция под Красноармейском

Боевая машина пехоты БМП-3 уничтожила опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Получив данные о цели, военные изучили маршрут с помощью разведывательного беспилотника. После этого экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков через открытое поле выехал к позициям ВСУ и атаковал их из 30-миллиметровой пушки 2А72.

Удар «Урагана»

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» нанесла массированный артиллерийский удар по району с живой силой и техникой ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что это создало условия для продвижения российских мотострелков на красноармейском направлении.

Получив координаты цели, расчет «Урагана» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами с дистанции более 25 километров. В результате были уничтожены огневые позиции и техника ВСУ.

Операция Су-25

Самолеты-штурмовики Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ракеты были запущены парами с малых высот. После выполнения задачи экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на свой аэродром.

Штурм Камышевахи

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВС РФ начали штурмовать украинские позиции в поселке Камышеваха в ДНР, пишут «Аргументы и факты». По его информации, российские силы зашли на окраину Камышевахи и охватывают поселок с северо-запада и юго-запада.

Рывок в Юнаковке

За последние сутки ВДВ России заметно продвинулись на территории села Юнаковка в Сумской области, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный Ветер». По данным канала, российские военные заняли около двух десятков зданий.

Зачистка Часова Яра

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за пределы города. Марочко отметил, что российские силы также улучшили тактическое положение у Ступочек. На участке между Майским и Николаевкой ВС РФ взяли под контроль участок трассы протяженностью три километра.