Пентагон ускоряет создание ракет увеличенной дальности для ВСУ

Пентагон значительно увеличил финансирование разработки перспективной ракеты увеличенной дальности (ERAM) на фоне сообщений о возможных поставках таких боеприпасов Украине. Согласно контрактной документации, проанализированной РИА Новости, общий объем обязательств по двум параллельным контрактам превысил 67,3 миллиона долларов.

Вместо первоначально запланированного финансирования в 20,9 миллиона долларов (13,2 млн для CoAspire LLC и 7,7 млн для Zone 5 Technologies LLC), Пентагон более чем втрое увеличил инвестиции. Компания CoAspire LLC из Вирджинии получила свыше 33,8 миллиона долларов, а Zone 5 Technologies LLC из Калифорнии — 33,5 миллиона долларов.

США заказали ракеты AMRAAM для Украины

Контракты заключены через гибкий механизм "соглашения об иных транзакциях" (OTA), позволяющий обходить традиционные процедуры закупок для ускоренного создания прототипов. Это свидетельствует о приоритетности разработки данного вида вооружений для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения.