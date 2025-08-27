В России высказались о целях армии в зоне СВО осенью и зимой

Осенью и зимой Россия будет продолжать наступление в зоне украинского конфликта с учетом природных условий, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы будем продолжать развивать наступление на всех направлениях, учитывая уровень бронетехники, природные условия. Мы не должны останавливаться из-за перемен погоды, — сказал Швыткин. — Наша цель — выполнить поставленные задачи, используя рельеф местности, используя бронетехнику».

Политик добавил, что трудно выделить направления наступления, которые станут приоритетными. Он подчеркнул, что первостепенным для России является обеспечение безопасности территорий.

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

«Приоритетные направления — все. Мы будем везде активно продвигаться вперед. У нас не стоит вопрос по территориям. Необходимо сделать так, чтобы не было атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО. По его мнению, российским военным дают преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны.