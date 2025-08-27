Голландский биолог Ханс Йостен, известный как «торфяной папа», предложил использовать заболоченные территории Европы как естественный оборонительный рубеж на случай возможной российской агрессии. Об этом сообщает одна из британских деловых газет. По мнению ученого, восстановление торфяников может затруднить передвижение тяжелой военной техники и усилить защиту европейских стран.

«Армии с тяжелой бронетехникой будет очень трудно проникнуть в эту болотистую местность на северо-востоке Германии, известную как Кишофер-Мур... Вот почему Йостен полагает, что такие болота, как Кисхофер, могут стать важнейшим рубежом на пути двух крупнейших угроз, стоящих перед Европой: [возможной] российской агрессии и антропогенного изменения климата», — пишет Financial Times (FT).

Йостен объяснил, что болотистые местности традиционно служили непреодолимым препятствием для армий. Эксперт сослался на исторические примеры — от поражения римлян в Тевтобургском лесу до затопления территорий вокруг Киева украинскими войсками в 2022 году. Биолог подчеркнул, что восстановление осушенных торфяников не только повышает обороноспособность, но и помогает бороться с изменением климата, поскольку болота эффективно поглощают углерод.

В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России

FT отмечает, что инициатива встречает сопротивление среди местных жителей и фермеров, для которых осушенные земли являются источником дохода. Люди опасаются потери привычного уклада жизни из ?за затопления территорий, отмечая, что процесс напоминает вынужденную миграцию. Кроме того, не все страны НАТО готовы поддержать стратегию биолога: в Германии восстановление болот не считается приоритетом на государственном уровне, а власти Польши предпочитают возводить высокие стальные заборы на границах вместо создания природных преград.

При этом Россия не раз заявляла, что в ее планы не входит агрессия против европейских стран. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность военного нападения или оккупации европейских государств. Глава российского ведомства указал на то, что идея о предполагаемой угрозе со стороны России намеренно внедряется в общественное мнение на Западе. По мнению дипломата, подобные утверждения используются с целью сплотить общество, испытывающее усталость от экономических и социальных трудностей, а также для отвлечения внимания от внутренних проблем в государствах Европы и Северной Америки.