ВСУ ударили по Энергодару из ствольной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город Энергодар в Запорожской области с применением ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов, отметив, что уже прозвучало как минимум три взрыва.

Согласно предварительным данным, под огнем оказалась береговая линия города.

Очевидцы сообщили об атаке ВСУ и пожаре в центре российского города

Другие подробности чиновник пообещал сообщить позднее.

Ранее в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников.