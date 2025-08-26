Очевидцы сообщили об атаке ВСУ и пожаре в центре российского города

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, после чего начался пожар в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова | 161.ru».

«Сейчас в Ростове было очень громко. В центре что-то горит», — говорится в сообщении.

Кроме того, о громком взрыве и последующем пожаре сообщают и местные жители. Так, в Telegram-канале «Это Ростов» появилась информация о том, что прозвучало минимум два взрыва, после чего был виден дым. По словам очевидцев, до этого в небе был замечен низко летевший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации Telegram-канала Mash, взрыв раздался около 23:20 в районе Гвардейской площади, где и начался пожар.

Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 26 августа ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область. Было сбито более десяти беспилотников.