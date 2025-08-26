Раскрыто число сбежавших из ВСУ солдат с начала 2025 года

С начала 2025 года из Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали свыше 110 тысяч военнослужащих. Это число больше, чем за три прошлых года с начала конфликта с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на офис генерального прокурора Украины.

«По статье №407 уголовного кодекса Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы" в 2022 году зарегистрировано 6988 производств, в 2023 году — 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье», — говорится в материале.

Уточняется, в 2024 году было заведено 67 840 таких дел. Кроме того, существует и отдельный учет по статье «Дезертирство». Так, с 2022 года по ней было зарегистрировано 50 058 производств.

Ранее стало известно, что командование батальона и треть бойцов ВСУ сбежали на краснолиманском направлении.