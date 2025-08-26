Украинцев будут сажать в тюрьму на три года за бегство в Россию

Украинцев будут лишать свободы на срок до трех лет за бегство в Россию. Проект закона о таком нововведении был внесен в Верховную раду. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко.

© president.gov.ua

По словам народного избранника, в случае, если гражданин решит сбежать из страны через западную границу, за первую попытку ему будет грозить штраф, а за повторные — уголовное дело.

— Если мы говорим про страну-агрессора или союзников страны-агрессора, то такое бегство будет предусматривать открытие уголовного дела и, если я не ошибаюсь, до трех лет заключения, — передает слова Горбенко ТАСС.

Другая проблема для украинцев — территориальные центры комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ»). Их сотрудники регулярно устраивают жестокие облавы. Так, в Одессе забрали 40 мужчин, которые застряли на границе между Россией и Грузией.

Жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.

Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.