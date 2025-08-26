СМИ: Запад рассматривает три линии обороны после окончания конфликта на Украине

Западные страны рассматривают создание трех линий обороны после окончания конфликта на Украине. В том числе, они планируют установить демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами, пишет газета Financial Times.

«Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и России», — приводит FT слова источника.

Он заявил, что этот вопрос обсуждался 18 августа на встрече президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме.

Как пишет газета, план предусматривает создание буферной зоны по примеру Корейского полуострова — ее могут патрулировать миротворцы из третьей страны, согласованные Украиной и Россией. Первая линия обороны будет за украинскими войсками, подготовленными и вооруженными НАТО, третья — за европейскими «силами сдерживания».

В МИД РФ заявили, что размещение войск НАТО на Украине для России неприемлемо и грозит эскалацией конфликта. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает установление надежных гарантий безопасности для Киева, при условии, что они будут включать интересы всех сторон, включая соседей Украины. Он отметил, что без участия России этот вопрос не может быть решен, передает RT.