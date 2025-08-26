Берлин поднял истребители в небо из-за российского ИЛ-20М

Истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС.

По его информации, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания на севере ФРГ). По утверждению германской стороны, Ил-20М двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

По данным DPA, немецкие истребители уже в 10-й раз в 2025 году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.