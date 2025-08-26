Финляндия хочет вернуть на вооружение запрещенные в мире боеприпасы

Командующий Сухопутными войсками Финляндии Паси Вялимяки заявил, что Хельсинки могут вернуть на вооружение противопехотные мины. Об этом сообщает Yle.

По словам Вялимяки, мины вернутся на вооружение уже в январе 2026 года. Кроме того, власти Финляндии уже официально уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины к использованию.

Помимо этого командующий также рассказал, что в ближайшее время финскую армию ждет масштабная модернизация.

«В ближайшие годы нас ждут испытания и внедрение новых возможностей. Боевые самолеты, самолеты-разведчики и самолеты управления огнем, системы борьбы с беспилотниками и антидронами, переброска подкреплений и эвакуация раненых с использованием беспилотных наземных платформ, прокладка кабельных линий связи с использованием беспилотных летательных аппаратов, разминирование и разграждение препятствий с использованием беспилотных систем», — перечислил он.

Напомним, что Оттавская конвенция запрещает использование и хранение противопехотных мин. Соглашение приняли 163 страны. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась, объяснив это малозатратностью и эффективностью мин.