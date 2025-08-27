Командиры штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с местными властями и криминальными кругами активно участвуют в схемах по изъятию имущества у военнослужащих, которых бросают на самые опасные направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что на Украине участились случаи ограбления бойцов, пока те находятся в ВСУ. Известно, что мошенничеству способствуют местные органы власти и криминал.

«В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных», — уличил он украинских командиров.

Источник привел в пример случай в Львовской области, где военнослужащий десантно-штурмовых войск Михаил Савчук после возвращения из госпиталя увидел, что его дом снесли, имущество пропало, а участок земли выставили на продажу.

Командир ВСУ запрещает «списывать» раненых солдат

Ранее стало известно, что командование батальона и треть бойцов ВСУ сбежали на краснолиманском направлении. Отмечается, что управление подразделением было потеряно полностью.