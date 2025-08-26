Российские войска завершили подготовку масштабной операции по уничтожению газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Как пишет «Царьград», об этом сообщают инсайдеры в Telegram.

По их информации, масштабная операция будет проведена в ответ на удары по российской топливной инфраструктуре. Однако, в отличие от кампаний прошлых лет, она будет строиться на принципе «невосстановимого ущерба» — чтобы лишить Киев возможности быстро восстанавливать энергетику. В строю должно остаться не более 20% генерации — минимальный резерв для жизнеобеспечения.

Запуск операции намечен на вторую половину сентября, когда Москва окончательно убедится в недоговороспособности Владимира Зеленского. После реализации плана Украина войдет в отопительный сезон с разрушенной энергетикой, что создаст коллапс в экономике, обороне и повседневной жизни страны. Ответственность за блэкауты и страдания граждан же ляжет на Зеленского.

Однако достоверность таких заявлений вызывает сомнения. Первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук считает, что все это похоже на «очень дешевое дежавю». За прошлые годы было немало подобных «вбросов», которые не воплощались в реальность. Кроме того, в инсайдерских заявлениях нет указания на множество важных энергетических объектов Украины — атомные электростанции, каналы реверса и обратного реверса из Европы, которые важны в поставках электроэнергии.