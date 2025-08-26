Российская армия готовит удар по ВСУ с воздуха, который заставит просроченного президента Украины Зеленского подписать мирный договор на наших условиях. Об этом в передаче «333» рассказал военный эксперт, ветеран спецназа Александр Арутюнов.

© Московский Комсомолец

Военный эксперт отметил, что со стороны Украины возобновились довольно интенсивные налеты дронов. При этом, российская сторона отвечает на эти удары по регионам не так интенсивно, как могла бы.

Эксперт также сослался на официальную статистику производства ударных дронов, которая была озвучена несколько месяцев назад. Напомним, что по словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, Россия в день производит 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Он также добавил, что переход на 500 единиц дронов в сутки стал возможен благодаря расширению производственных линий.

«По идее, у нас накоплено умопомрачительное количество (дронов. - «МК»). Предвижу, что мы будем в ближайшее время очень сильно, далеко и больно стрелять. Украина пока еще не получила ПВО... Поэтому она относительно беззащитна против этих ударов с воздуха. Я все-таки надеюсь, что мы часть того количества, которое находится у нас в запасе, обрушим на линию боевого соприкосновения как элемент поддержки сухопутной компоненты. И за счет этого за оставшиеся два месяца добьемся того результата, который позволит все-так этому сумасшедшему человеку - то в костюме, то в футболке - принять главное решение в его жизни.