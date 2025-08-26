Названо основное преимущество гиперзвуковой ракеты-убийцы «Циркон»

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» сложно обнаружить из-за ее высокой скорости и поглощения лучей от радаров плазмой. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Циркон» - первая в мире гиперзвуковая ракета корабельного базирования, обладающая скоростью около десяти Махов. Ракету называют «убийцей авианосцев» из-за ее способности уничтожить американский атомный авианосец.

Кнутов подчеркнул, что дальность ракеты составляет около двух тысяч километров, а радиолокационные средства оказываются бессильны перед «Цирконами».

«Благодаря своей гиперзвуковой скорости они летят в плазме, что затрудняет обнаружение с помощью радиолокационных средств и перехват», - объяснил Кнутов.

Эксперт отметил, что плазма поглощает электромагнитное излучение - лучи от радаров. Он добавил, что в результате сигнал не возвращается назад, и «отметки о цели нет».