За это лето российские войска значительно продвинулись на константиновском направлении. Штурмовики под прикрытием дронов и артиллерии выбили противника из ряда населенных пунктов. В частности, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об освобождении села Клебан-Бык. РИА Новости рассказало, как солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ взламывают оборону украинских подразделений.

Южный фланг главного укрепрайона

До начала конфликта на Донбассе в Константиновке жили 70 тысяч человек. Сейчас город представляет собой южный фланг главного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, проходящего по городам Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Их потребуется освободить для окончательного выдавливания противника с территории ДНР. Окапывались украинские войска там с 2014 года.

Сейчас город поджимают с юга, востока и на ряде участков с запада. Атаковать в лоб его не будут — ВС РФ перерезают важные дороги, отсекают противника от снабжения, принуждая к капитуляции или попытке прорыва под огнем артиллерии и беспилотников.

На Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ еще одной территории

Одно из предварительных условий — уничтожение группировки противника, попавшей в котел южнее Клебан-Быкского водохранилища. После освобождения села счет попавшим в окружение украинским солдатам пошел на дни, самое большее — недели.

Как отметил замполит мотострелковой роты 103-го полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Симба, выбраться из котла противник уже не сможет — разве что переплыть водохранилище, но это «из области фантастики».

«Тем не менее оборону противник на этом направлении выстроил добротную, по всем правилам фортификационного искусства. Мой полк освобождал Щербиновку, Катериновку и Клебан-Бык. И везде одно и то же — паутины траншей, широкая сеть подземных коммуникаций, ложные позиции. Что-что, а копать "укроп" умеет очень хорошо"», — заявил Симба.

Замполит отмечает, что помогали ВСУ сразу три фактора. В первую очередь, это податливый грунт — окопаться в нем несложно. В результате противник создал подземный город, по которому можно перемещаться, не поднимаясь на поверхность. Во-вторую, Клебан-Бык расположен на поверхности — оттуда просматриваются все подходы к селу. Третий фактор — фронт там долгое время был статичен и у украинских солдат было время для укрепления позиций бетоном. Однако опыт и численное превосходство российской армии не оставили им шансов.

Матерый противник

Симба отметил, что против них выставили матерого противника — ветеранов нацбатальона «Азов»* (признан в России террористической организацией и запрещен). Однако и российские военные «не промах».

«Опыта у нашего полка на несколько армейских корпусов хватит. Начинали еще с Попасной. С тех пор очень сильно выросли в профессионализме и желании победить. Все закаленные — и бойцы, и командиры. Наш уровень подготовки выше. А противник отстает», — подчеркнул замполит.

Фельдшер роты с позывным Шахтер подтверждает, что ВСУ сдают. Однако раненых все равно много. Сам Шахтер не говорит, сколько вытащил на себе из боя — «десятки». Ранения у российских военных в основном осколочные, поскольку противник активно использует дроны с осколочной боевой частью, минирует местность.

«ВСУ не гнушаются бросать на фронт и женщин. Конечно, преимущественно, это медички, радистки. Но встречались и снайперши. Так повелось еще с вооруженных конфликтов 1990-х. Эстонки, например, стреляли в наших и в первую чеченскую», — продолжил заместитель командира роты с позывным Пенза.

Мужчин, по его словам, в ВСУ явно не хватает. В плен все чаще попадают возрастные мобилизованные. Желания гибнуть за киевский режим у них нет — порой они сдаются целыми подразделениями.

*признан в России террористической организацией и запрещен