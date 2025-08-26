Стало известно, какое оружие продемонстрирует на своем военном параде Китай
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анализ спутниковых снимков, среди прочего будут показаны системы, способные достичь территории США. Ожидается, что в ходе мероприятия будут представлены современные противокорабельные и баллистические ракеты, в том числе способные нести ядерные заряды, а также боевые беспилотники.
Аналитики расценивают это как демонстрацию растущей военной мощи КНР, которая также может быть направлена на привлечение потенциальных иностранных покупателей.
Особое внимание Bloomberg уделяет разработкам Китая в области гиперзвукового оружия, которое благодаря своей скорости и маневренности способно преодолевать традиционные системы ПРО. Эта технология является ключевым элементом обостряющегося технологического соперничества между Вашингтоном, с одной стороны, и Пекином и Москвой — с другой.
Парад состоится вскоре после саммита ШОС, на котором председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами стран-участниц.