В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

Летний этап специальной военной операции (СВО) прошел успешно и продемонстрировал доминирование России.

Об этом заявил член комитета по обороне Государственной Думы Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Летняя кампания прошла более активно, чем другие, в том числе зимняя. Российские вооруженные силы освободили множество населенных пунктов», — пояснил он.

Депутат отметил, что почти на всех направлениях на данный момент наблюдается продвижение российских войск. Он также заявил, что грядущая осенняя кампания не должна внести серьезных корректив в ход спецоперации.

Помимо того, Соболев призвал наносить больше ударов по объектам инфраструктуры, через которые на Украину поступает вооружение Запада.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО. По его мнению, российским военным дают преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны.