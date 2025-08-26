Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что ВСУ вскоре потеряют Серебрянское лесничество на краснолиманском направлении. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Мирошников допустил, что после перехода Серебрянского лесничества под контроль ВС РФ российские подразделения выбьют украинские силы из села Дроновка в ДНР. Обозреватель предположил, что российские войска окружат с трех сторон Северск, где у ВСУ «и без того плохи дела».

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее сообщил, что ВС РФ продолжают зачистку Серебрянского лесничества, продвигаются к озерам к югу от поселка Червоная Диброва, а также атакуют позиции ВСУ в районе Колодезей и Ставков.

Котенок также сообщил о наступлении российских сил в направлении Дроновки и Ямполя. По данным военкора, российские подразделения ведут бои за центр поселка Кировск (Краматорский район ДНР).