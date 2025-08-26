ЕК: Евросоюз обязан обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года

Государства Евросоюза должны обеспечивать беженцев с Украины до марта 2027 года в рамках механизма временной защиты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмер, передает РИА Новости. "В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране", - подчеркну он. Польша перестанет платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам — вето на соответствующий закон наложил президент Кароль Навроцкий. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев "в привилегированное положение" по отношению к полякам. В правительстве пояснили, что из-за вето Варшава также больше не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства "бандеровцам" и приравнять их символику к фашистской. Подробнее – в материале "Газеты.Ru".