На Украине заявили об угрозе блокады Херсона

Подконтрольному украинским войскам Херсону угрожает воздушная блокада из-за российских дронов.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон-Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. Таким образом, основная транспортная артерия, которая снабжала этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении», — написал он.

По словам военного, такое заявление все равно оказалось запоздалым, так как российские войска получили огневой контроль над трассой еще раньше. Он подчеркнул, что единственная альтернативная дорога к городу, идущая на север через Музыковку, находится всего на восемь километров дальше.

«Выводы несложно сделать самостоятельно, последствия прогнозировать — тоже. Дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными», — резюмировал Луценко.

В начале августа 2025 года военный блогер Юрий Подоляка предположил, что российские военные могут осуществить высадку в Херсоне. По его словам, предпосылки для проведения такой операции есть.