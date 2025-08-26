Названы последствия атаки ВСУ на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки украинских беспилотников упали в деревне Загорье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ сообщали, что с полуночи до утра 26 августа над российскими регионам были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника. По шесть дронов были уничтожены над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями.

«При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», - сообщил Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области уточнил, что пострадавших нет. Дрозденко поручил местной администрации оценить ущерб.