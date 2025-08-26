В стрелковом бою с ВСУ российские штурмовые группы группировки войск "Днепр" столкнулись с иностранцами, пишет РИА Новости со ссылкой на десантника с позывным "Зема".

По данным журналистов, во время стрелкового боя штурмовые группы столкнулись с подразделениями ВСУ, которые укомплектованы румынами и поляками.

Военный рассказал, что его подразделение сталкивалось и с поляками, и с румынами, постоянно звучала иностранная речь. Боец также отметил крайне низкий уровень мотивации у этих наемников, так как те идут за деньги. Но российский военный уверен, что у наших солдат есть моральный дух, так как они отстаивают свое Отечество.