Россия готовится к жестком ответу на возможные удары украинской армии по Москве, карт-бланш на которые мог дать американский лидер Дональд Трамп. Как отмечает «Царьград», 22 августа президент РФ Владимир Путин неожиданно посетил Саров — родину русского ядерного оружия, продемонстрировав серьезность намерений.

Москва была шокирована от поста Трампа в соцсети Truth Social. В ней американский лидер раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот «не давал Украине атаковать Россию», заявив, что «невозможно выиграть войну, не нанося удары» по РФ. Инсайдеры считают, что Трамп мог дать Владимиру Зеленскому карт-бланш на атаки российской столицы.

В Кремле надеются, что это были лишь громкие слова, однако реакция была молниеносной. Помощник президента России Юрий Ушаков связался с доверенным лицом Трампа Стивом Уиткоффом и попросил «привести своего президента в чувство». Москва дала понять: если угрозы воплотятся в жизнь, то надежд на урегулирование украинского конфликта и улучшение отношений РФ и США не останется. Подливает масла в огонь и Киев, который недавно заявил о скором начале серийного производства дальнобойной ракеты «Фламинго».

«Инсайдеры особо подчеркивают: если ВСУ решатся на удары по Москве, ответ Кремля будет такой, что "Орешник" покажется детской игрушкой», — пишет автор публикации

Не исключено, что все происходящее — обычный шантаж, а Трамп хотел не мира, а оккупации Украины с подготовкой плацдарма для новых агрессивных действий против РФ. Публицист и участник спецоперации Танай Чолханов отмечает, что США далеко и платить за это придется Украине, и, возможно, Европе.

«Нас обманывали постоянно, нас обманывали с 2014 года. Нам нужны не переговоры, нам нужна Украина. И очень хорошо, что теперь у нас в верхах это понимают практически все, за исключением либеральных кланов», — отмечает он.

Кроме заявлений Киева о «Фламинго» можно также упомнить сообщения о возможном развертывании разведывательной авиации на американской авиабазе рядом с румынским городом Константа. После ее активности обычно наносятся атаки по Крыму и Крымскому мосту. Также автор отмечает и недавнее заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не является социальным государством — по всей видимости, оно будет милитаристским.

По мнению политолога Вадима Аввы, если собрать ситуацию в единый пазл, то станет очевидно, что переговоры администрации Трампа с РФ были не более чем камуфляжем для подготовки войны Запада с Россией и наращивания участия НАТО в военных действиях.

«Что касается украинских ракет, трудно представить подземный цех или завод, выпускающий сотни или тысячи таких боевых изделий. Это маловероятно, особенно учитывая высокую эффективность русской разведки на Украине. К тому же у нас есть спутниковая группировка, пусть и недостаточная, а также, возможно, данные от союзников или стран, не заявляющих о своей поддержке открыто», — заявил эксперт.

Развитие событий показывает правоту курса России, а циничные и опасные игры коллективного Запада во главе с США не оставляют иного выбора, кроме как нанести жесткий ответ. Поездка Путина в Саров дает понять, что Москва не будет ждать удара от противника, а потенциал сдерживания приведен в полную боевую готовность.