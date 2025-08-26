Осужденный на пять лет колонии по делу о мошенничестве и лишенный звания генерала российской армии Иван Попов рассказал, на каких условиях примет участие в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского в Telegram-канале сообщает Daily Storm.

По словам юриста, Попов не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового. Он намерен принимать участие в СВО только в качестве военачальника, для чего ему необходимо сначала реабилитироваться.

В настоящее время осужденный бывший генерал остается в СИЗО Тамбова, ожидая этапирования к месту отбывания наказания.

«Готов идти рядовым». Найдут ли экс-генералу Попову «вакантное место» на передовой?

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил экс-командующего 58-й армией к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Свою вину Попов не признает. Признанная потерпевшей стороной администрация Запорожской области попросила отменить приговор.