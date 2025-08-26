Генерал прокомментировал готовность ВСУ применять ракеты «Длинный Нептун»

Заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов призвал не драматизировать возможные удары украинскими ракетами «Длинный Нептун» по городам РФ. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Попова, у украинской армии слишком мало ракет, чтобы пытаться атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Воронеж, Ростов-на-Дону или Краснодар ракетами «Длинный Нептун».

«Система ПВО работает у нас и показывает, что достаточно хорошо работает. РЭБовские системы у нас тоже есть. <...> У нас, знаете, возможности гораздо больше, чем сейчас у ВПК Украины. Поэтому я бы пока не драматизировал эти события», — подчеркнул генерал.

Ранее украинские СМИ сообщили о демонстрации новой ракеты «Длинный Нептун» с заявленной дальностью удара до 1 тысячи км. Утверждается, что разработка оружия велась с ноября 2023 года, а испытания прошли в марте 2025 года.