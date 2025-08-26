Страна ЕС потратит огромную сумму на создание «дроновой стены» у границ с РФ

Елена Прошина

Эстония планирует выделить 200 млн евро на укрепление границы с Россией и оснащение ее средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро, передает телерадиокомпания ERR.

Таро сообщил, что сначала Министерство внутренних дел Эстонии планирует завершить строительство забора вдоль всей восточной границы. Затем границу с Россией оснастят различными техническими средствами, включая оборудование для радиоэлектронной борьбы. Эти средства, как утверждает Таро, создадут своего рода «дроновую стену».

«Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро. Столько мы ежегодно собираем автомобильного налога. Вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», – добавил он.

По информации, предоставленной ERR, МВД планирует обсудить с министром обороны возможность предоставления пограничникам права на перехват или уничтожение дронов, летящих на низкой высоте.

Ранее эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках «коалиции желающих».