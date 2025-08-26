Sky News: Украина рискует проиграть России в гонке беспилотных вооружений

Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений на фоне разработки в Москве дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления.

По данным телеканала Sky News, российская армия раньше начала применять БПЛА на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области.

Ранее сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк заявил, что расчёты БПЛА ВС России представляют угрозу для ВСУ.

Также в центре поддержки аэроразведки Украины признали потери от ударов «Рубикона».