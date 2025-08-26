Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими годами, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Следствие.Инфо».

Согласно данным украинской Государственной пограничной службы, «в этом году в Белоруссию пытались бежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за прошедшие три года».

«В 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года: в 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61», — говорится в публикации.

Пограничники задержали наибольшее количество мужчин в Ровненской области на западе Украины — всего 531 человек. В Житомирской области были задержаны 484 мужчины, в Волынской – 281, а в Киевской — 38.

Бывший украинский военный раскрыл правду о дезертирах в ВСУ

В период военного положения выезд с территории Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от призыва на военную службу в условиях мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая может включать лишение свободы на срок до пяти лет. Однако в сети активно распространяются видеозаписи, на которых представители украинских военкоматов силой забирают мужчин в микроавтобусы.