«Нужно искать решение»: Залужный о новой ситуации на фронте

Фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью, это актуально в том числе для фронта. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Робот за 50 долларов найдет тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он.

По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

Шансы Залужного занять президентский пост на Украине оценили

До этого политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявлял «Газете.Ru», что Залужный может рассматриваться руководством Соединенных Штатов в качестве альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как последний не устраивает Вашингтон даже с формальной протокольной стороны.

Он назвал борьбу за пост президента Украины «мышиной возней» на фоне настоящей борьбы, которую российские войска ведут с ВСУ на поле боя.