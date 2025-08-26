Удары украинских войск по нефтепроводу «Дружба» были согласованы с Евросоюзом. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, что менее чем за три недели украинская армия трижды нанесла удары по трубопроводу «Дружба» — он используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Последняя атака произошла в ночь на 22 августа — после нее Будапешт и Братислава заявили о паузе в поставках.

«По поводу "Дружбы" возмущается Венгрия. Глава киевского режима над ними откровенно издевался, когда они били по нефтепроводу, через который поставляется нефть в Словакию, Венгрию. Это, наверное, согласовано с Евросоюзом, Брюсселем и так далее. То есть Украина пускается во все тяжкие», — заявил Дандыкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что удары украинской армии по «Дружбе» следует классифицировать как терроризм. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что Будапешт рассчитывает на исполнение Еврокомиссией обязательств в сфере обеспечения работы нефтепровода.