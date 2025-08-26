Армия РФ взяла в плен солдат ВСУ у Новониколаевки

Российские военные взяли в плен солдат ВСУ во время боев у села Новониколаевка (Днепропетровская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Фронтовая птичка».

© Александр Река/ТАСС

«Аргументы и факты» отмечают, что за последние сутки у Новониколаевки также был подбит танк Т-64 и БМП-1 ВСУ. Военные эксперты прогнозируют переход Новониколаевки под контроль российских войск.

Накануне, 25 августа, в Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российских сил села Запорожское в Днепропетровской области. Военные подчеркнули, что это лишило ВСУ очередного опорного узла обороны.

Стали известны подробности окружения Купянска

В Минобороны рассказали, что во время боев за село активную огневую поддержку российским штурмовикам оказали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. ВС РФ уничтожили более десяти единиц техники ВСУ, подавили украинские огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные оборонительные сооружения ВСУ.