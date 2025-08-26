Китай представил способную уничтожать спутники новую систему ПВО

Народно-освободительная армия Китая представила новую систему ПВО большой дальности HQ-29, пусковые установки которой были замечены в Пекине во время репетиций предстоящего военного парада, запланированного на 3 сентября, сообщает Military Watch Magazine.

© Соцсети

Китайские СМИ называют новинку "охотником за спутниками". Ее предназначение аналогично российской С-500, однако больший упор, по всей видимости, сделан все же на борьбу со спутниками, а не с баллистическими ракетами, отмечает издание.

"HQ-29 добавляет новый уровень к возможностям ПВО Китая большой дальности", - пишет MWM.

Система HQ-29 не имеет аналогов в западном мире, а Китай стал лишь второй страной, принявшей на вооружение такую систему после России, которая начала эксплуатировать С-500 в 2021 году, резюмирует MWM.