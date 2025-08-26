В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях на харьковском направлении, об уничтожении БМП и украинского КАМАЗа с орудием. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 26 августа.

Удар «Краснополя»

Операторы российских беспилотников «Орлан-10» выявили боевую машину пехоты и оборудованные позиции ВСУ у кромки леса, сообщили в Минобороны РФ. Координаты БМП передали артиллеристам, те нанесли по ней удар управляемым снарядом «Краснополь».

ВСУ рискуют попасть в крупный котел от ВС РФ

В результате боевая машина ВСУ была сожжена, также были уничтожены блиндажи с личным составом. Операция была проведена на южно-донецком направлении.

Удар по КАМАЗу ВСУ

Российские беспилотники провели разведку на константиновском направлении и обнаружили украинский КАМАЗ с буксируемым орудием и десятью солдатами, сообщили в Минобороны РФ. Координаты грузовика были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б».

«Моей батарее быстро передали координаты, произвели расчеты, и с трех выстрелов мы попали - с третьего выстрела уничтожили живую силу противника, КАМАЗ и орудие - одним выстрелом сразу всех», – рассказал командир батареи с позывным «Скиф».

Операция под Харьковом

Разведывательные беспилотники Supercam S350 выявили перемещение транспорта и живой силы ВСУ на харьковском направлении. Полученные разведданные были переданы артиллеристам. В результате удара цели были унижены, сообщили в Минобороны России.

Операция Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесу, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Экипаж вертолета нанес удар по цели авиаракетами. После этого Ми-28НМ выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на свою площадку.

Бои в Кировске

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ атакуют украинские позиции в поселке Кировск (Краматорский район ДНР), пишут «Аргументы и факты». По данным военкора, российские подразделения ведут бои за центр поселка.

Котенок также сообщил о наступлении российских сил в направлении Дроновки и Ямполя. По его словам, ВС РФ продолжают зачистку Серебрянского лесничества, продвигаются к озерам к югу от поселка Червоная Диброва, а также атакуют позиции ВСУ в районе Колодезей и Ставков.

Успехи ВС РФ в Купянске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские силы зашли на северную окраину Купянска в Харьковской области. Он заявил, что положение ВСУ в городе ухудшилось.