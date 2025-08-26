Военкоры показали "огненный ад" ВСУ в Волчанске
Telegram-канал "Северный ветер" показал кадры "огненного ада", в котором оказались украинские военные в Волчанске Харьковской области.
По данным канала, на левобережье Волчанска идет активная отработка позиций ВСУ. В ход идет артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".
Также "Северный ветер" опубликовал кадры боев. На них видно, как российские военные наносят удары по ВСУ с помощью "Солнцепеков".
"Огненный ад для боевиков ВСУ в Волчанске", - написано в комментарии к видео.
Волчанск расположен недалеко от границы с Белгородской областью, на него направлен один из основных ударов ВС РФ, наступающих в Харьковской области.
Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что попытка блицкрига ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике закончилась "пылающим адом". Там были уничтожены 20 украинских военных и несколько единиц техники, включая танк и БТР.