ВСУ рискуют попасть в крупный котел от ВС РФ

Порядка 5 тысяч бойцов ВСУ могут попасть в окружение российских военных под Северском в ДНР. Это будет четвертый крупный котел от ВС РФ за последнее время, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, после взятия села Серебрянка бойцами 7-й мотострелковой бригады открылся фланг для наступления на Северск. Одновременно силы БАРС-16 и 123-й мотострелковой бригады давят на центральный фланг у Ивано-Дарьевки и Спорного, а 88-е соединение продвигается с юга.

«Украинские 10-я, 54-я, 81-я и 109-я бригады пытаются сопротивляться, но наши теснят их к Северску, отрезая от путей снабжения, как под Константиновкой, Покровском и Купянском», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что российская армия продвигается в Серебрянском лесничестве, вытесняя украинские вооруженные силы. Войска РФ достигли дороги Ямполь – Заречное и находятся в 5 км от города.

Военкоры показали "огненный ад" ВСУ в Волчанске

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы залпового огня «Град» Тульского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области. Замаскированный командный пункт был обнаружен беспилотниками в лесу. Кадры, полученные с дронов, подтвердили поражение цели.